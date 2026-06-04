La folie des introductions en Bourse signale-t-elle la fin du bull market ?

Plusieurs introductions en Bourse XXL s’annoncent à Wall Street, à commencer par SpaceX dans les prochains jours. Après une forte hausse des marchés américains, cette vague d’IPO autour de l’intelligence artificielle et de la tech interroge : signe de confiance dans l’avenir ou symptôme d’euphorie excessive ? Les investisseurs particuliers arrivent-ils encore à temps ou trop tard dans l’histoire de ces entreprises ? L’analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 4 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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