En RD Congo, l’objectif affiché par Washington dans le conflit qui ravage l’Est du pays n’a pas été atteint. Le 4 juin dernier, le secrétaire d’État américain Marco Rubio disait espérer un retrait des troupes rwandaises de l’Est de la RDC avant la mi-juillet. Mais sur le terrain, la situation reste tendue et les combats se sont même intensifiés.
Retrait des troupes rwandaises de l’Est de la RDC : l’ultimatum américain ignoré ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro