Kiev bombardée au lendemain d'attaques ukrainiennes meurtrières contre la Russie

Après des frappes de missiles russes à Kiev, le 19 juillet 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Les forces russes ont tiré une vingtaine de missiles balistiques sur Kiev dans la nuit de samedi à dimanche, tuant une personne et blessant 16 autres, au lendemain d'attaques meurtrières ukrainiennes contre la Russie.

Dans la matinée, des journalistes de l'AFP à Kiev ont vu des immeubles d'habitation calcinés, leurs fenêtres brisées, et des voitures déformées et renversées.

"Les missiles continuaient d'arriver les uns après les autres, les explosions étaient puissantes, c'était horrible", raconte à l'AFP Ganna Zagorodnia, une habitante de Kiev.

"J'ai cru que ma vie allait s'arrêter", soupire cette femme de 47 ans.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré sur X que "la Russie a mené l'une de ses plus importantes attaques de missiles balistiques contre Kiev".

"L'ennemi a lancé plus de 40 missiles de différents types, dont la plupart visaient la capitale", a-t-il ajouté. Parmi eux figuraient selon l'armée de l'air 25 missiles balistiques, rapides et plus difficiles à intercepter que les drones ou les missiles de croisière.

M. Zelensky a précisé qu'une personne avait été tuée et 16 autres blessées dans ces attaques, qui ont visé six districts de la capitale.

Depuis juin, Kiev est régulièrement visée par de missiles balistiques russes.

Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a décrit sur Telegram des véhicules en feu et de la fumée s'élevant près d'un centre commercial du quartier de Desniansky. Dans celui de Shevchenkivsky, la "chute de débris" a provoqué un incendie dans un immeuble d'habitation.

Un immeuble résidentiel et un supermarché, ainsi qu'une maison, étaient également en flammes dans deux autres districts de la capitale, Solomiansky et Sviatoshynsky, selon l'élu.

L'administration militaire de la capitale a de son côté annoncé qu'un immeuble d'habitation avait été endommagé dans le quartier de Shevchenkivsky, tandis qu'un centre commercial et de loisirs ainsi que des véhicules étaient en feu dans celui de Dniprovsky.

La Russie, qui dément viser des civils, a affirmé avoir frappé des installations militaires et des centres logistiques à Kiev, ainsi que des infrastructures portuaires utilisées par l'armée ukrainienne dans la ville d'Odessa, sur la mer Noire.

Systèmes Patriot

Les frappes à Kiev interviennent au lendemain d'une attaque de drones ukrainienne contre deux centres logistiques en Russie, qui a fait au moins huit morts selon les autorités locales. Un dépôt de pétrole de la région de Moscou a été également incendié, entraînant l'évacuation d'une maternité, selon la même source.

Un missile en vol lors de frappes russes contre la capitale ukrainienne, Kiev, le 19 juillet 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Volodymyr Zelensky a assuré que les "deux grandes installations logistiques" touchées dans les régions de Moscou et de Tambov étaient utilisées "pour fournir des composants sous sanctions destinés à la production de drones et d'équipements de navigation".

L'Ukraine frappe de plus en plus des villes russes éloignées de la frontière en représailles aux frappes quotidiennes de Moscou dans le cadre de son offensive lancée en février 2022.

La région de Moscou a aussi été visée dans la nuit de samedi à dimanche par plus de 370 drones, a déclaré le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine, "la plupart abattus".

Une frappe ukrainienne a tué une personne dans la région de Koursk, frontalière de l'Ukraine, a indiqué sur Telegram le gouverneur régional, Alexandre Khinchteïn.

Une autre salve de drones a visé le terminal du Caspian Pipeline Consortium, près du port russe de Novorossiïsk, sur la mer Noire, un axe stratégique d'exportation du pétrole kazakh, détenu en partie par Chevron et Shell.

Le consortium a indiqué que deux pétroliers chargés de brut kazakh avaient été endommagés et que les opérations de pompage avaient été interrompues.

Kiev a été frappée au moment où le président Zelensky a laissé entendre que des changements pourraient intervenir au sein de l'armée. Des manifestations ont été organisées samedi dans le pays pour la troisième journée consécutive contre le limogeage du populaire ministre de la Défense Mykhaïlo Fedorov.

Des manifestants brandissent un drapeau ukrainien lors d’une manifestation contre la décision du président ukrainien de limoger le ministre de la Défense Mykhaïlo Fedorov, à Kiev le 18 juillet 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

La capitale ukrainienne, où 30 personnes avaient été tuées lors d'un bombardement russe d'une ampleur inédite dans la nuit du 1er au 2 juillet, souffre d'un manque de missiles PAC-3 pour ses systèmes Patriot de conception américaine, essentiels pour intercepter les projectiles balistiques.

"La protection contre les missiles balistiques est notre priorité absolue et permanente. Nous avons besoin chaque jour de missiles intercepteurs", a souligné M. Zelensky.

Le président américain Donald Trump a récemment fait part de son intention d'autoriser l'Ukraine à produire des missiles destinés aux systèmes de défense Patriot. M. Zelensky avait dit, pour sa part, que cette production pourrait débuter "d'ici fin 2026".