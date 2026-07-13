A la Une de la presse, ce lundi 13 juillet, la poursuite des frappes entre les Etats-Unis et l’Iran, qui affirme que les frappes américaines ont «réduit à néant» les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre. La mort du « faucon » américain Lindsey Graham. Une invitation embarrassante signée Marco Rubio. Les commémorations des dix ans de l’attentat de Nice. Et le Tour de France sous canicule.
Marco Rubio et son embarrassante croisade contre le "terrorisme international d'extrême gauche"
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