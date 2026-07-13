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Vacances des Français : le boom des "coolcations"

information fournie par France 24 13/07/2026 à 10:20

La canicule, l'inflation et les tensions géopolitiques transforment les habitudes des vacanciers. Les Français continuent de partir, mais réservent plus tard, privilégient la France et recherchent davantage de fraîcheur.

Canicule
Environnement

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