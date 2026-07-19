Les Bleus sont passés par toutes les émotions samedi à Miami, à l'occasion de la "petite finale" de la Coupe du monde. Menés 4-0 à la pause par l'Angleterre, ils sont revenus dans le match, portés par les neuvième et dixième buts de Kylian Mbappé dans ce Mondial, avant de finalement s'incliner 6-4, au bout du suspense.
Mondial 2026 : la France battue par l'Angleterre au bout d'un match fou
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