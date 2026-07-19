Un peu plus d’une semaine après avoir repris fermement pied dans la localité de Anéfis dans le nord du Mali, l’armée malienne et les mercenaires russes sont tombés samedi dans une embuscade dans la même région malienne.
Mali : nouvelle attaque contre l'armée et les mercenaires russes dans le nord
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