IA en Bourse : à quand la fin de l’emballement ?

Les marchés financiers continuent d’absorber sans difficulté les levées de fonds massives liées à l’intelligence artificielle et aux grandes valeurs technologiques. Après le succès de l’introduction en Bourse de SpaceX et de nouvelles opérations majeures sur les marchés, l’appétit des investisseurs reste très fort. Jusqu’à quand l’argent peut-il continuer de couler à flot vers cette thématique et faut-il craindre un essoufflement de la frénésie autour de l’IA ? L’analyse de Xavier Patrolin, président d’Albatros Capital. Ecorama du 22 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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