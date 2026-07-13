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Incendie à Fontainebleau : images de l'incendie qui fait rage dans la forêt

information fournie par AFP Video 13/07/2026 à 10:05

Images de l’incendie qui fait rage dans la forêt de Fontainebleau, au sud de la région parisienne, filmées depuis la commune du Vaudoué. Le feu en forêt de Fontainebleau a démarré dimanche en fin d'après-midi en bordure de l'A6, sur la commune de Noisy-sur-Ecole, avant de se propager au massif forestier.

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