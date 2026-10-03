Des milliers de personnes défilent à Paris lors de la marche des Fiertés, pour défendre les droits des personnes LGBT+, dans un contexte de montée de l'extrême droite. IMAGES
Marche des Fiertés: des milliers de personnes dans les rues de Paris
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