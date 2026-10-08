Le Journal des biotechs : Laurence Rodriguez, directrice générale de Gensight

information fournie par Boursorama • 08/10/2026 à 16:13

GenSight Biologics a franchi plusieurs étapes importantes ces derniers mois avec la reprise des traitements par Lumevoq, les progrès réalisés sur le plan industriel et 8,2 millions d'euros encaissés depuis mars dans le cadre des programmes d'accès dérogatoires payants.

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Mais la biotech, qui ne disposait plus que de 700.000 euros de trésorerie fin septembre, doit encore réunir environ 16 millions d'euros, principalement pour préparer son étude de phase III RECOVER et la production associée.

Développements scientifiques, potentiel des accès dérogatoires et besoins de financement : Laurence Rodriguez, directrice générale de GenSight Biologics, fait le point dans ce numéro du Journal des biotechs.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.