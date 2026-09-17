L'ex-ministre de la Justice Rachida Dati arrive au palais de justice de Paris, en l'absence de son coprévenu et ex-PDG de Renault Carlos Ghosn, pour la deuxième journée de procès pour des soupçons de corruption et trafic d'influence liés aux 900.000 euros perçus du constructeur automobile lorsque l'élue était eurodéputée.
Dati arrive au tribunal pour le deuxième jour de son procès pour corruption
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