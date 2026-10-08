Des manifestants défilaient jeudi à Marseille lors d'une nouvelle journée de mobilisation des lycéens. La majorité des établissements scolaires ont rouvert jeudi, mais des blocages de lycées et d'universités subsistent en cette nouvelle journée de mobilisation avec des manifestations prévues dans les grandes villes.
Mouvement lycéen: manifestation à Marseille
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