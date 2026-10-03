Le président américain Donald Trump a de nouveau promis vendredi, lors d'un rassemblement de campagne pour les élections de mi-mandat, 5.000 dollars à chaque citoyen américain adulte en cas de majorité républicaine au Congrès à l'issue du scrutin législatif de novembre.
Élections: Trump promet à nouveau 5.000 dollars à chaque citoyen américain
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