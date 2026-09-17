Dette : la France victime de « l’effet boule de neige » ?

Avec des taux d'intérêt au plus haut depuis 2008, la France pourrait entrer dans un cercle vicieux où le coût moyen de la dette dépasse la croissance nominale. Stabiliser la dette devient de plus en plus difficile, alors que la charge pourrait atteindre 78 milliards cette année et franchir les 100 milliards en 2028. Sans rebond de l'activité et avec des dépenses publiques sous pression, l'effet boule de neige menace de rendre la dette incontrôlable. L'analyse de Philippine Robert, journaliste au Point. Ecorama du 17 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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