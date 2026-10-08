Actions : faut-il traiter 24h/24 sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama • 08/10/2026 à 14:00

Robinhood veut étendre la négociation de certaines actions aux week ends, mais un marché ouvert en continu ne garantit ni liquidité ni intérêt pour les investisseurs de long terme. Les algorithmes et agents IA pourraient exécuter des ordres en permanence, mais l’expérience allemande des années 2000 montre que des horaires élargis ne suffisent pas à créer des volumes. Pour la plupart des épargnants, l’utilité de trader à trois heures du matin reste limitée, et un marché qui ne ferme jamais pose autant de questions qu’il n’apporte d’opportunités. L’analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 8 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.