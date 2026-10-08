Un éléphant de mer fait une halte inattendue sur l'emblématique plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, attirant des curieux qui s'arrêtent pour prendre des photos. "Tout le monde veut visiter Copacabana, même l'éléphant de mer", déclare un spectateur. Le mammifère avait été aperçu sur plusieurs plages de la région ces derniers jours.
Brésil: un éléphant de mer s'invite sur la plage de Copacabana
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