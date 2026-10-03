De la fumée s'élève au-dessus de zones résidentielles de Sanaa, la capitale du Yémen contrôlée par les Houthis, à la suite de frappes aériennes. Des correspondants de l’AFP ont fait état samedi de fortes explosions à Sanaa, alors qu'un média lié à ces combattants pro-iraniens a annoncé des frappes saoudiennes visant la capitale yéménite. IMAGES
Yémen: de la fumée s'élève au-dessus de Sanaa après des frappes
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