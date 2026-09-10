Cash & Curious : est-il temps de revenir sur les marchés émergents ?

information fournie par Boursorama • 10/09/2026 à 13:40

Les marchés émergents sont souvent perçus comme un bloc homogène. Pourtant, derrière cette expression se cachent des réalités économiques, politiques et boursières extrêmement diverses. Chine, Inde, Brésil, Corée du Sud, Taïwan ou encore Vietnam : quels pays dominent aujourd'hui l'univers émergent, quels sont leurs moteurs de croissance et quelle place peuvent-ils trouver dans un portefeuille d'investissement ?

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Dans ce nouveau numéro de Cash & Curious, Barthélémy Roux, porte-parole de l'équipe de gestion marchés émergents d'Amundi AM décrypte les grandes transformations de ces économies, le poids croissant de la technologie et de l'intelligence artificielle, mais aussi les opportunités et les risques que les investisseurs doivent avoir à l'esprit.