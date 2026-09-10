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Cash & Curious : est-il temps de revenir sur les marchés émergents ?

information fournie par Boursorama 10/09/2026 à 13:40

Les marchés émergents sont souvent perçus comme un bloc homogène. Pourtant, derrière cette expression se cachent des réalités économiques, politiques et boursières extrêmement diverses. Chine, Inde, Brésil, Corée du Sud, Taïwan ou encore Vietnam : quels pays dominent aujourd'hui l'univers émergent, quels sont leurs moteurs de croissance et quelle place peuvent-ils trouver dans un portefeuille d'investissement ?

À lire aussi | Les marchés émergents sortent de la « vallée des larmes » à mesure que les investisseurs diversifient leurs placements

Dans ce nouveau numéro de Cash & Curious, Barthélémy Roux, porte-parole de l'équipe de gestion marchés émergents d'Amundi AM décrypte les grandes transformations de ces économies, le poids croissant de la technologie et de l'intelligence artificielle, mais aussi les opportunités et les risques que les investisseurs doivent avoir à l'esprit.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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