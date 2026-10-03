À la veille du premier tour d'une élection qui s'annonce serrée, le président brésilien de gauche Lula boucle sa campagne avec un bain de foule. Luiz Inacio Lula da Silva, qui brigue un quatrième mandat non consécutif à bientôt 81 ans, a choisi la mégalopole Sao Paulo (sud-est) pour aller au contact de ses électeurs. IMAGES
Brésil: Lula boucle sa campagne à Sao Paulo avant un scrutin serré
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