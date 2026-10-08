Deux jours après une forte mobilisation pour demander plus de moyens, les élèves du lycée Hélène-Boucher à Paris poursuivaient jeudi leur mouvement alors que le gouvernement multiplie les signes d'apaisement pour mettre fin à la crise.
Les lycéens mobilisés devant le lycée Hélène-Boucher à Paris
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