Plusieurs centaines de personnes, au milieu de gaz lacrymogènes, envoient des projectiles vers des forces de l'ordre à Strasbourg, alors que le blocage des lycées se poursuit en France pour dénoncer le manque de moyens et d'enseignants, au lendemain d'une journée marquée par de nombreuses violences. IMAGES
Blocages des lycées : affrontements avec les forces de l'ordre à Strasbourg
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