"Personne ne dit aux Canadiens et aux Canadiennes la langue dont nous parlons, de faire des restrictions sur notre culture ou des restrictions sur nos partenariats à l'étranger", a assuré jeudi le Premier ministre Mark Carney au parlement européen après que le président américain Donald Trump ait menacé de rompre les échanges commerciaux avec l'UE.
"Personne" ne dictera au Canada avec qui signer des accords, dit Carney
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