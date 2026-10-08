Le ministre de l'Education a indiqué jeudi qu'il présenterait un "plan d'urgence" sur la question du non-remplacement d'enseignants absents, une des préoccupations exprimées par les lycéens mobilisés. "J'aurai l'occasion de détailler des données précises d'ici probablement quelques heures ou quelques jours".
Lycées: Geffray présentera un "plan d'urgence" sur les remplacements
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