L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mercredi ne pas être "en mesure" à ce stade de mener une évaluation complète des risques après la mort d'une laborantine d'un institut russe étudiant la peste, faute d'une "vision complète" de la situation.
Soupçon de peste en Russie: l'OMS "pas en mesure" de mener une évaluation complète des risques
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