Le président français Emmanuel Macron recevait jeudi le président de la République fédérale d'Allemagne Frank-Walter Steinmeier lors de sa visite d'Etat.
Macron reçoit le président allemand Frank-Walter Steinmeier à l'Élysée
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