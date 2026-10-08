Jean-Marc Daniel : "La dette publique est une machine à enrichir certains épargnants"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 08/10/2026 à 14:05

Jean Marc Daniel explique que la dette publique profite aux épargnants les plus aisés via le paiement d'intérêts, tandis que l'État, incapable de rembourser le capital, doit réduire ses dépenses pour éviter une spirale. Ni l'inflation ni la hausse des impôts ne suffiront à corriger la trajectoire, alors que les Français demandent davantage à un État dont les marges de manœuvre se réduisent. Entre taux souverains français à 4,85 %, inquiétudes sur les plans d'économies et un climat social tendu, la France apparaît comme l'un des maillons fragiles des économies occidentales. L'analyse de Jean Marc Daniel, économiste et professeur à ESCP Business School. Ecorama du 8 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.