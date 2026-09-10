D.A.T.E s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth

information fournie par Boursorama • 10/09/2026 à 08:16

D.A.T.E fait partie des sociétés françaises qui évoluent dans l'ombre mais au cœur de nombreuses technologies stratégiques. Spécialiste des échangeurs thermiques et des systèmes de transfert de chaleur, le groupe est présent sur des marchés aussi exigeants que la défense, le spatial, le quantique ou encore l'hydrogène.

À l'occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris, Philippe Bottu, PDG de D.A.T.E, revient sur le positionnement du groupe, ses relais de croissance, les perspectives de ses différents marchés et les objectifs de cette opération destinée à accompagner son développement.

L'offre est ouverte jusqu'au 21 septembre au prix ferme de 19,36 euros par action.