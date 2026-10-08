Pourquoi les prix à la pompe ne baissent pas, alors que le pétrole circule à nouveau dans le détroit d’Ormuz ?

information fournie par Ecorama • 08/10/2026 à 14:10

Malgré le retour de flux pétroliers supérieurs aux niveaux d’avant guerre plus de 20 millions de barils par jour les cours du brut restent autour de 100 $, en raison d’une pénurie de navires, de tensions régionales et d’une prime de risque géopolitique persistante. Les attaques des Houthis, l’impasse des pourparlers irano américains et les limites des déblocages de stocks stratégiques entretiennent cette nervosité. La libération de 10 millions de barils de gazole par le gouvernement pourrait alléger les prix, mais la baisse promise de 12 à 18 centimes dépendra de l’ampleur réelle de l’offre et de la situation géopolitique. L’analyse de Patrice Geoffron, professeur à l’Université Paris Dauphine et membre du Cercle des économistes. Ecorama du 8 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.