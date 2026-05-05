L’électrique repart : bonne nouvelle pour les constructeurs auto européens ?

information fournie par Ecorama • 05/05/2026 à 14:00

Portées par un effet de rattrapage et le soutien des politiques publiques, les ventes de voitures électriques repartent à la hausse en France depuis le début de l’année. Une dynamique qui intervient dans un marché automobile globalement en recul et dans un contexte de transition énergétique encore incertain. Reste à savoir si cette reprise bénéficiera réellement aux constructeurs européens, confrontés à une concurrence accrue et à des choix stratégiques complexes. L'analyse de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 5 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.