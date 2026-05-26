A la Une de la presse, ce mardi 26 mai, les commentaires sur la nomination, hier, au Sénégal, d’un nouveau Premier ministre pour succéder à Ousmane Sonko, démis la semaine dernière. Les réactions à la première encyclique du pape Léon appelant à «désarmer» l’intelligence artificielle. La vague de chaleur qui touche actuellement l’Europe occidentale. Des nouvelles de Roland-Garros. Et les vertus de la lenteur dans le sport.
Pape Léon XIV: "L'intelligence artificielle doit être désarmée"
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