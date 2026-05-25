Des milliers de personnes ont accueilli dimanche les rugbymen de l'UBB à Bordeaux, au lendemain de leur deuxième titre européen consécutif en Champions Cup, remporté face à Leinster (41-19).
Rugby: retour triomphal à Bordeaux pour les champions d'Europe de l'UBB
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