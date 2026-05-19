L'équipe du "Minotaure", le film du réalisateur et scénariste russe Andreï Zviaguintsev, foule le tapis rouge du 79e Festival de Cannes où elle concourt en sélection officielle pour tenter de décrocher la Palme d’or. IMAGES
Cannes : l'équipe du film en compétition "Minotaure" sur le tapis rouge
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