Laurent Alexandre : "Si vous êtes vivant en 2035, vous pourrez vivre au moins 150 ans grâce à l'IA"

L'intelligence artificielle peut-elle réellement repousser les limites de la vie humaine ? Alors que certains géants de la Silicon Valley promettent une espérance de vie de 150 voire 160 ans d'ici quelques décennies, le débat dépasse largement la science-fiction. Progrès médicaux, vieillissement, travail, retraite, sens de la vie, domination des géants de la tech : Laurent Alexandre, chirurgien, expert en nouvelles technologies et auteur de “Vivre 1000 ans” (Buchet Chastel), était l'invité de l'émission Ecorama du 25 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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