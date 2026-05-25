Deux adolescents, un garçon de 16 ans et une fille de 15 ans, ont été placés lundi en garde à vue pour "meurtre sur mineur" au lendemain de la découverte à Rennes du corps d'un garçon de 11 ans mort étranglé.
Enfant mort étranglé à Rennes: deux adolescents en garde à vue pour meurtre
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