Le printemps pluvieux que traversait la France est soudainement devenu très chaud, trop chaud. La bascule a été brutale. Le dôme de chaleur qui s'est installé sur la France est un phénomène météorologique normal: un anticyclone bloqué par une goutte froide, de basses pressions à l'ouest. Mais le réchauffement climatique a intensifié à la fois la pluviométrie du début du mois et les températures caniculaires de cette fin mai. Il est donc responsable de ce fort contraste.
L'été en pente raide: quand le réchauffement climatique fait basculer la météo
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