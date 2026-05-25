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L'été en pente raide: quand le réchauffement climatique fait basculer la météo

information fournie par France 24 25/05/2026 à 18:00

Le printemps pluvieux que traversait la France est soudainement devenu très chaud, trop chaud. La bascule a été brutale. Le dôme de chaleur qui s'est installé sur la France est un phénomène météorologique normal: un anticyclone bloqué par une goutte froide, de basses pressions à l'ouest. Mais le réchauffement climatique a intensifié à la fois la pluviométrie du début du mois et les températures caniculaires de cette fin mai. Il est donc responsable de ce fort contraste.

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1 commentaire

  • 25 mai 20:55

    dés qu'il fait chaud on parle réchauffement climatique, il y a 15 jours, il neigeait et personne ne parlait de réchauffement ou refroidissement climatique

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