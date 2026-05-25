Depuis plusieurs jours circule la rumeur selon laquelle des dizaines de scientifiques démissionneraient du GIEC, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. En cause : un désaccord sur les orientations du collège sur l'origine humaine du réchauffement climatique. Or, c'est faux, il s'agit d'une fausse information appuyée par des documents anciens et utilisés hors contexte.
Climat : non, pas de démission au sein du GIEC !
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