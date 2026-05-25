SpaceX, OpenAI, Anthropic : des introductions en Bourse XXL sous surveillance ?

information fournie par Ecorama • 25/05/2026 à 14:45

Les méga-introductions en Bourse sont-elles de retour ? Après des années de prudence sur les marchés, plusieurs géants de la tech et de l'intelligence artificielle préparent des opérations hors normes, à commencer par SpaceX, OpenAI ou encore Anthropic. Valorisation record, appétit des investisseurs, risques de désillusion… Ces IPO pourraient marquer un tournant majeur pour Wall Street et pour le secteur de l'IA. Mais les marchés sont-ils prêts à absorber de telles opérations sans turbulence ? L'analyse de Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. Ecorama du 25 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com