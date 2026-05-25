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Royaume-Uni: record historique de chaleur battu pour un mois de mai
information fournie par AFP 25/05/2026 à 18:37

Des personnes assises au bord de la Tamise à Richmond, dans l'ouest de Londres, alors que les températures devraient grimper encore, le 23 mai 2026 au Royaume-Uni ( AFP / Adrian DENNIS )

Des personnes assises au bord de la Tamise à Richmond, dans l'ouest de Londres, alors que les températures devraient grimper encore, le 23 mai 2026 au Royaume-Uni ( AFP / Adrian DENNIS )

Le Royaume-Uni a battu son record historique de température pour un mois de mai, après plusieurs jours d'une vague de chaleur exceptionnelle, selon l'agence nationale de météorologie.

Le Met Office a indiqué vers 17H00 (16H00 GMT) avoir mesuré 34,8°C à Kew Gardens, au sud de Londres, soit 2 degrés de plus que le précédent record de 32,8°C, enregistré en 1922 puis encore en 1944.

Un peu plus tôt 33,5°C avaient été mesurés à Heathrow, à l'ouest de la capitale.

"Une telle chaleur serait exceptionnelle au Royaume-Uni en plein milieu de l'été, alors encore plus en mai", a souligné le Met Office sur X.

Le Royaume-Uni connait une vague de chaleur exceptionnelle, qui a débuté en fin de semaine dernières, avec des températures dépassant les 30°C durant le week-end.

Dimanche, le Met Office avait décrété l'état de canicule dans huit endroits d'Angleterre, dans le Grand Londres, dans le Suffolk ou l'Essex (est du pays). Cela signifie que les températures ont dépassé 27 degrés durant trois jours d'affilée (28 degrés à Londres).

Seuls le nord-ouest de l'Ecosse et l'Irlande du Nord sont épargnés par les fortes chaleurs, qui touchent aussi une grande partie de l'Europe.

"C'est dur, on souffre, c'est trop chaud", se plaint Chloe O'Brien Cuminsky, une étudiante irlandaise, en visite à Londres et rencontrée par l'AFP lundi dans le parc St James, près du palais de Buckingham.

"C'est bien d'avoir du beau temps, mais je suppose que lorsqu'on pense au changement climatique, ce n'est pas si bien", ajoute-t-elle.

Des adeptes du paddleboard passent devant la jetée ouest abandonnée de Brighton, sur la côte sud de l'Angleterre, le 25 mai 2026, alors que la vague de chaleur s'étend à certaines régions du sud-est et à Londres ( AFP / Ben STANSALL )

Des adeptes du paddleboard passent devant la jetée ouest abandonnée de Brighton, sur la côte sud de l'Angleterre, le 25 mai 2026, alors que la vague de chaleur s'étend à certaines régions du sud-est et à Londres ( AFP / Ben STANSALL )

"Les températures ont augmenté très rapidement pour cette époque de l'année, bien au-dessus des normales, qui à Londres par exemple, devraient se situer autour de 17 ou 18 degrés", a indiqué à l'AFP Greg Dewhurst, météorologue au Met Office.

"Nous observons de plus en plus d'extrêmes, non seulement au Royaume-Uni, mais partout dans le monde, avec de plus en plus de records battus, et de plus en plus souvent", souligne l'expert, qui y voit "un bon indicateur du changement climatique à l'œuvre".

Selon le consensus scientifique, le changement climatique d'origine humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations plus intenses.

Le Royaume-Uni a connu l'an dernier son année la plus chaude jamais enregistrée.

La semaine dernière, le comité d'experts chargé de conseiller le gouvernement britannique sur sa politique climatique a averti que le pays avait été "bâti pour un climat qui n'existe plus" et a appelé les responsables politiques à adapter les infrastructures, comme les écoles et les hôpitaux, au réchauffement.

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