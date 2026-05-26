Ces secteurs qui vont trinquer ou profiter de la remontée des taux d’intérêt

Depuis le début des tensions au Moyen-Orient, les taux d’intérêt à long terme repartent nettement à la hausse dans les grandes économies mondiales. Un mouvement qui reste pour l’instant sans effet majeur sur les marchés actions, mais qui pourrait fragiliser certains secteurs très endettés tout en favorisant d’autres acteurs financiers. Immobilier, consommation, banques ou assurances : tour d’horizon des gagnants et des perdants potentiels de ce nouvel environnement de taux avec Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Ecorama du 26 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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