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Tribune anti-Bolloré: "quand quelque chose n'est pas dit, elle pourrit" (Harari)

information fournie par AFP Video 19/05/2026 à 15:30

"Quand quelque chose n'est pas dit, elle pourrit, c'est pour ça que j'ai signé, pas forcément par adhésion avec chaque terme de la tribune", déclare le réalisateur français Arthur Harari, lors d'une conférence de presse sur son film "L'inconnue" au 79e festival de Cannes, alors que la décision choc du patron de Canal+ de boycotter les signataires d'une tribune anti-Bolloré secoue le festival. SONORE

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1 commentaire

  • 15:54

    Bolloré ,total ….. des belles entreprises que haïssent ce qui fichent rien au final

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