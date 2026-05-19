"Quand quelque chose n'est pas dit, elle pourrit, c'est pour ça que j'ai signé, pas forcément par adhésion avec chaque terme de la tribune", déclare le réalisateur français Arthur Harari, lors d'une conférence de presse sur son film "L'inconnue" au 79e festival de Cannes, alors que la décision choc du patron de Canal+ de boycotter les signataires d'une tribune anti-Bolloré secoue le festival. SONORE
Tribune anti-Bolloré: "quand quelque chose n'est pas dit, elle pourrit" (Harari)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro