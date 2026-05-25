Le Sénégal a un nouveau premier ministre, Ahmadou Al Amine Lo remplace Ousmane Sonko. Ce dimanche El Malick Ndiaye a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale. Le parlement sénégalais qui connaîtra le nom de son prochain président ce mardi
Sénégal : l'assemblée nationale connaîtra le nom de son prochain président ce mardi
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