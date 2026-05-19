Sébastien Lecornu affirme qu'il envisage de revoir les six milliards d'euros de gels de crédit prévus pour compenser l'"impact" de la guerre au Moyen-Orient sur les finances publiques, lors d'une réponse à une question du chef de file des députés Horizons Laurent Marcangeli à l'Assemblée nationale. SONORE
Moyen-Orient: Lecornu envisage de revoir les 6 milliards d'euros de gels de crédits
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