Sebastian Stan, qui a incarné Donald Trump dans The Apprentice, présenté en sélection officielle à Cannes il y a deux ans, a jugé mardi que "tout était écrit d'avance" concernant l'évolution du 47e président des États-Unis.
Cannes: L'interprète de Trump dans "The Apprentice" estime que "tout était écrit d'avance"
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