Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne, était l'invité de l'émission Ecorama du 11 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés, la montée des tensions sur la dette française, la possible dégradation par Fitch, les réactions des investisseurs, ainsi que les choix stratégiques de la BCE face à une conjoncture européenne fragile.
Jean-Claude Trichet : "La situation de nos finances publiques est totalement gravissime !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro