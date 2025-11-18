La première recette de l’État s’évapore mystérieusement. Alors que la consommation résiste et que l’impôt sur les sociétés rapporte davantage que prévu, les recettes de TVA, elles, manquent dangereusement à l’appel : entre 5 et 10 milliards d’euros selon certaines estimations. Une « situation préoccupante », reconnaît la ministre des Comptes publics, qui interroge autant les méthodes de prévision de Bercy que d’éventuelles fraudes, notamment sur les importations. Les explications de Marc Vignaud, journaliste à L'Opinion. Ecorama du 18 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Impôts : où sont passés les milliards de TVA manquants ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
