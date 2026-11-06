IA : début de krach boursier ?

Le recul marqué des valeurs technologiques américaines ravive les inquiétudes des investisseurs sur la rentabilité des investissements massifs consacrés à l’intelligence artificielle. Les interrogations portent notamment sur l’avenir des centres de données, des infrastructures IA et sur un éventuel durcissement réglementaire aux États-Unis après les élections de mi-mandat. S’agit-il d’une correction classique après plusieurs années d’euphorie ou des premiers signes d’un véritable retournement du secteur technologique ? Débat entre Guillaume Duval, coprésident du Club Maison Commune et Charles Sannat, fondateur du Grenier de l’éco dans On va pas se fâcher du 6 novembre présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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