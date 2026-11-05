Un Airbus A320 de la compagnie Aer Lingus reliant Dublin à Rome, avec 157 personnes à bord, est immobilisé sur le tarmac de la base aérienne d'Évreux après avoir été dérouté en raison d'une alerte à la bombe. Plusieurs autres vols civils ont également été visés aujourd'hui par de fausses alertes à la bombe, provoquant des perturbations dans le trafic aérien européen.
Images de l'A320 Dublin-Rome dérouté vers Évreux en raison d'une alerte à la bombe
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro