Créée en 1978, la Route du Rhum dont la 13e édition s'élance dimanche de Saint-Malo, est devenue au fil de l'eau une course légendaire pour tous les marins solitaires rêvant de défier l'Atlantique.
Les bateaux de la Route du Rhum prêts à s'élancer de Saint-Malo
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