Des Iraniens brûlent une bannière représentant le président américain Donald Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le vice-président américain JD Vance et l'envoyé spécial américain Steve Witkoff, lors d'un rassemblement sur la place Enghelab à Téhéran, après la défaite écrasante de Trump aux élections de mi-mandat.
Iran : une bannière de Trump brûlée à Téhéran après sa défaite électorale
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